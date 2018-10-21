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رياضة

رئيس المقاصة: أرفض الاستعانة بحكام أجانب.. وزيادة عدد المحترفين كارثة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:05 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة ،ثقته الكاملة في الحكام المصريين ودعمهم رغم تزايد الأخطاء التحكيمية بالدوري وزيادة شكاوي أغلب الأندية من أخطاء الحكام في الفترة الأخيرة.

وأعلن رفضه لطلب بعض الاندية بالاستعانة بحكام أجانب ، مؤكدا أنه يدعم التحكيم المصري بكل قوة لتجاوز الأزمة الحالية ، وحتى لا تهتز ثقة الحكام بأنفسهم.

وطلب رئيس المقاصة ، من الحكام المصريين ضرورة التحلي بالشجاعة في اتخاذ القرارات والجرأة بغض النظر عن لون الفانلة ، وعدم التأثر بالضغوط الخارجية وأن يكون لديهم ثقة داخل المستطيل الأخضر .

وأكد عبد السلام أن الاستعانة بحكام عرب أو أجانب لإدارة ، يضر الكرة المصرية ويعد وصمة عار في جبين الاتحاد المصري لكرة القدم ، ويؤثر سلبيا على الحكام المصريين في البطولات الدولية .

ورفض زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية المصرية في يناير المقبل ، معتبرا أن الاقتراح الأخير بمعاملة لاعبي دول شمال أفريقيا كلاعبين مصريين ، يضر بالمنتخبات الوطنية ويقضى على فرصة العديد من اللاعبين الموهوبين ، موضحا أن وجود أكثر من 4 لاعبين محترفين أجانب بالأندية لن يكون أمرا مجديا على الإطلاق بالنسبة للكرة المصرية .

وطالب اتحاد الكرة بإجراء دراسة متأنية قبل الاستعانة بالأجانب حتي لا يكونوا ضررا للكرة المصرية ، ولا يصح اتخاذ قرارات مصيرية في فترة الانتقالات الشتوية دون مراعاة رغبة الاندية والحرص على مصلحة الكرة المصرية .
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