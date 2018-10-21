جامعة طنطا تنسق مع وزارة الخارجية في الإعداد لمؤتمر الصحة الإفريقية

استقبل اليوم السفير وائل عبد الناصر، مساعد وزير الخارجية لشئون أفريقيا، الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في الإعداد لمؤتمر الصحة الأفريقية الذي تنظمه الجامعة يوم 29 يناير المقبل وتوجيه الدعوة لسفراء الدول الأفريقية والمؤسسات العلمية والجامعات بإفريقيا لحضور المؤتمر.





وأكد "سبع"، أن المؤتمر يأتي في إطار استعادة مصر لدورها الرائد في القارة الأفريقية وتحقيق تعاون إفريقي موسع في المجالات الطبية والعلاجية والتعليمية والبحثية ومكافحة الأمراض الفيروسية في إفريقيا.





وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى اختيار الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للمؤتمر.



