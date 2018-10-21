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محافظات

محافظ المنوفية يطلق مسابقة لاختيار أجمل مدينة وقرية وحي على مستوى المحافظة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:32 م
مسابقة إختيار أفضل
مسابقة إختيار أفضل مركز ومدينة وحي
مروة فاضل
أطلق اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم "الأحد" مسابقة اختيار أفضل مركز ومدينة وحي وكذا اختيار أفضل مستشفي ومدرسة حكومية أو تجريبية على مستوى المحافظة وفقًا للمعايير التي تم وضعها بهدف خلق مناخ تنافسي للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والري بالمحافظة ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والبيئة والتراث الحضاري والأزمات بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية، في بداية الإجتماع، إلى أن مسابقة جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والتي تتمثل في رفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة وتحقيق التفاعل الإيجابي مع المواطنين والتنفيذ الجيد لإزالة المخالفات والتعديات والمحافظة علي المظهر الحضاري والمساهمة في تحسين الصورة العامة للوحدات المحلية في مجال تحسين البيئة، موضحًا على أنه سيتم تأهيل وتصعيد المركز الفائز للمشاركة في المسابقة على مستوي الجمهورية.

أكد المحافظ على تشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام لتقييم المراكز وفقا للشروط والضوابط الموضوعة للمسابقة، والتي سيتم على أساسها الاختيار وتقييم الجهود المبذولة في عدة مجالات أهمها " الخدمات المقدمة للمواطنين، رفع القمامة ونظافة المجاري المائية، التصدي لظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي للشوارع ومداخل المدن القري من حيث رصف الشوارع والانارة".

ووجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن والأحياء الي بذل المزيد من الجهد لحصد المراكز الأولي من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والتواجد الميداني بالشارع وسيتم تسليط الضوء علي المتميز للاستفادة من تجربته الرائدة واستخلاص أسباب ومقومات النجاح لتطبيق التجارب الإدارية المتميزة منها.
محافظ المنوفية يطلق مسابقة لاختيار أجمل مدينة وقرية وحي على مستوى المحافظة
محافظ المنوفية يطلق مسابقة لاختيار أجمل مدينة وقرية وحي على مستوى المحافظة
محافظ المنوفية يطلق مسابقة لاختيار أجمل مدينة وقرية وحي على مستوى المحافظة
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