محافظ مطروح: المكتبات لها دور كبير في إثراء الحياة الثقافية .. فيديو

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح ، على دور المكتبات المؤثر فى تنمية الوعى بعيدًا عن الجهل أو الفكر المتطرف مع أهمية المكتبة فى تنمية وعي وفكر الإنسان بالتوازي مع مؤسسات المجتمع الأخرى كالمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة .



وأضاف محافظ مطروح، خلال الاجتماع السابع للمكتبات، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالحركة الثقافية وتقديم كافة الدعم ، خاصة مع ما تزخر به مطروح من إمكانيات وموروثات ثقافية والحفاظ عليها خاصة في الصحراء ، بالإضافة إلى حركة التعمير الجديدة ، مع اهتمام الدولة بهذه المحافظة الواعدة.



وأشار إلى أهمية التطلع لمزيد من الدعم الثقافي خاصة مع إنشاء جامعة مطروح الجديدة ومدى الحاجة إلى صُروح ومنابع ثقافية جديدة تواكب الحركة العلمية والتنموية على أرض مطروح ، مقدمًا الشكر للقائمين على مكتبة مصر العامة بمطروح والجهود المبذولة للارتقاء بها والحفاظ عليها.