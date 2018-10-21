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أخبار البلد

البحوث الزراعية يعقد دورات تدريبية للعاملين البيطريين من 25 دولة إفريقية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:58 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه سوف يتم عقد دورة تدريبية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمشاركة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بعنوان دور المحاجر البيطرية والمعامل التشخيصية في السيطرة على الأمراض العابرة للحدود ذات التأثير علي التجارة البينية تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف سليمان، أن الدورة تبدأ اعتبارا من اليوم وحتي الخميس المقبل ويشارك فيها ٢٥ متدربا من المعامل البيطرية من ٢٥ دولة إفريقية شقيقة وتهدف هذه الدورة إلى كيفية مواجهة الأمراض العابرة للحدود ومنع انتصارها بهدف زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية.

ويحاضر في الدورات نخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال من المعهد والمؤسسات العلمية بمصر.
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