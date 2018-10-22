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ثقافة

أنشطة رياضية وثقافية وفنية مكثفة لرعاية شباب جامعة طنطا .. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:08 ص
صدى البلد
أحمد على
نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، أمس ماراثونا رياضيا بمشاركة كافة كليات الجامعة تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة، الذى اعطى اشارة البدء فى الماراثون وافتتاح دورى الجامعة، موضحًا أن الماراثون يهدف إلى تحفيز الطلاب بصفة عامة والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية.

وأكد على دعم الجامعة الكامل، وتوفير مشاركة فاعلة لهم في الانشطة الطلابية مع باقي زملائهم باعتبارهم ذوي إرادة قوية وتحقيقهم لبطولات كثيرة سواء مع منتخب مصر أو في الأنشطة المختلفة بالجامعة ، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية هى أساس بناء شخصية الطالب باعتباره هو المنتج النهائي للجامعة وذلك من خلال بث الثقة في الطالب وتحفيزه على المشاركة في كافة الأنشطة و إحساسه بالانتماء لجامعته وكليته.

وصرح الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن الماراثون ينقسم إلى سباق الدراجات ويشارك به 100 متسابق، وسباق الطريق بمشاركة ١٥٠٠ طالب وطالبة، وسباق الطلاب ذوى القدرات الخاصة والذي شارك به 60 طالبا وطالبة يمثلون كافة كليات الجامعة، مؤكدًا على أهمية النشاط الرياضي فى بناء الطالب وشخصيته، متمنيًا حصول جامعة طنطا على درع الجامعات المصرية لامتلاكها العديد من الأبطال الذين يمثلون مصر على المستوى العربي والأفريقي فى المصارعة والعاب القوى والكاراتيه.
أنشطة رياضية وثقافية وفنية مكثفة لرعاية شباب جامعة طنطا .. صور
أنشطة رياضية وثقافية وفنية مكثفة لرعاية شباب جامعة طنطا .. صور
أنشطة رياضية وثقافية وفنية مكثفة لرعاية شباب جامعة طنطا .. صور
أنشطة رياضية وثقافية وفنية مكثفة لرعاية شباب جامعة طنطا .. صور
أنشطة رياضية وثقافية وفنية مكثفة لرعاية شباب جامعة طنطا .. صور
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