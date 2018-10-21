وكيل تعليم بورسعيد يشهد انطلاق المتلقى الأول للمنسقين الإعلاميين للمدارس

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم انطلاق الملتقى الاول للمنسقين الإعلاميين لمدارس محافظة بورسعيد تحت عنوان "أهمية الإعلام فى المجتمع التربوى وما يحتاجه العاملين فى قطاع التربية والتعليم من الإعلام وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام".



وحضر افتتاح الملتقى شريف عرابى مدير عام ادارة الشئون التنفيذية ومحمد ضياء مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام المركزية والعربى الحسينى موجه عام الاعلام التربوى و رؤساء اقسام العلاقات العامة بالادارات التعليمية والمنسقين والمنسقات الإعلاميين بالادارات التعليمية والمدارس.



وأكد باهى أن التربية والتعليم تحتاج بشكل كبير إلى تفعيل دور المنسق الإعلامى بالمدرسة ليبرز ما تقوم به المدارس من انشطة وفاعليات فى اطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك وهو الامر الذى تتحدد به المسئولية بين ادارة المدرسة والادارة التعليمية.



وأضاف باهى أن الملتقى يمثل بلا شك إضافة قوية وما يطرح فيه مهم جدا ويجب الاستفادة منه كون المنسقين الإعلاميين ينقلون جزءا كبيرا من حركة المجتمع من خلال وجودهم في مدارس المحافظة وبالتالى يجب على المنسق الإعلامى أن يكون عينا وناقلا أمينا لما يدور فيها ومترصدا لكل الحراك داخل هذه المؤسسات التعليمية.



وقال وكيل الوزارة إن التقدم التكنولوجى الهائل الذى أحرزته وسائل الاتصال كانت له انعكاسات عميقة فى اتساع تلك الوسائل من حيث الكم والنوع ووصولها إلى مختلف شرائح المجتمع ويجب علينا الاستفادة من ذلك لتعريف اولياء امور الطلاب بنظام التعليم الجديد وكذلك القاء الضوء على المشاريع العملاقة التى تقوم بها الدولة بهدف التنمية المستدامة.



وتضمنت فاعليات الملتقى اليوم تقديم ورقة عمل من قبل ادارة العلاقات العامة والاعلام المركزية هى بمثابة ميثاق العمل الاعلامى التربوى التى تلزم المنسق الاعلامى داخل المدرسة بالضوابط العامة لتناول الاخبار المدرسية وتحدد المسئولية بين ادارة المدرسة والادارة التعليمية فيما يتم تداوله على صفحات المدارس.



وعلى هامش الملتقى كرم باهى مجموعة من المنسقين الاعلاميين الذين ساهموا بشكل فعال فى التغطية الاعلامية للعملية التعليمية ولجهودهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مدارسهم وذلك بتقديم شهادات التقدير لهم.