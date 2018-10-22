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اليوم.. استكمال تلقي أوراق وطلبات الترشح للهيئة العليا لأعضاء الوفد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:58 ص
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصى
تستعد اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب "الوفد"، برئاسة اللواء أحمد الشاهد،عملها لليوم الثالث على التوالي في تلقي طلبات الترشح لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد، والتي من المقرر استمرارها في تلقي طلبات الترشح حتى الخميس المقبل.

وكان أعلن الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، قرر فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب يوم السبت، وذلك لمدة 6 أيام على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر المقبل.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، قد قرر أن يكون ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدي لكل منهم وذلك بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.

وتعتبر الهيئة العليا لحزب الوفد، أعلى هيئة في الحزب طبقا للائحته الداخلية، وصاحبة الكلمة العليا داخل الحزب في اتخاذ أي قرارات داخلية، ويبلغ عدد مقاعد هذه الهيئة العليا 50 مقعدا يضاف لها رئيس الحزب لتصبح 51 مقعدا، ويقوم بعد ذلك أعضاء الهيئة العليا الـ51 المنتخبين باختيار أعضاء المكتب التنفيذي والذين يضمون سكرتير عام الحزب و6 سكرتارية مساعدين و5 نواب لرئيس الحزب وأمين صندوق للحزب وأمين صندوق مساعد.
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