جامعتا القاهرة والشعب الصينية يبحثان التعاون في مبادرة الحزام والطريق

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه اليوم 21 أكتوبر الجاري، نائب رئيس جامعة الشعب الصينية والوفد المرافق، وشهد اللقاء الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، والدكتورة هايدي بيومي عضو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.



وأوضحت جامعة القاهرة فى بيان لها أن اللقاء المشترك، تناول بحث سبل التعاون بين جامعتي القاهرة وعين شمس وجامعة الشعب الصينية في مبادرة " الحزام والطريق " التي أطلقتها الصين في إطار استراتيجية تنموية تتركز حول التواصل والتعاون بين الدول.



ورحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بنائب رئيس جامعة الشعب الصينية، وهي الجامعة المصنفة رقم 1 بالصين، وتولي إهتمامًا بمشروع الحزام والطريق والذي تشارك به مصر وتهتم به جامعة القاهرة أيضًا.



وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تهتم بفتح كل الأبواب والطرق للتواصل مع العالم الخارجي الذي يعد أمرًا ضروريًا لفتح آفاق التعاون، مضيفًا أنه يدرك أهمية الصين كدولة عظمي سياسيًا واقتصاديًا وأهميتها بالنسبة لمصر.



وأضاف الخشت، أن مشروع الحزام والطريق هو مشروع كبير، وليس مشروع الصين وحدها، بل هو مشروع عالمي يساعد على التواصل بين دول العالم ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل هو طريق للإلتقاء الثقافي أيضًا، قائلًا : " إن لديه إعجاب بالدولة الصينية التي تقدم نموذجًا للدولة الإقتصادية وتتسم طبيعة شعبها بالتوافق مع الطبيعة والعالم، وأنه يرحب بالتعاون مع جامعة عين شمس وجامعة الشعب الصينية في مشروع الحزام والطريق".



من جانبه، قال نائب رئيس جامعة الشعب الصينية، إن الجامعة تضم كل التخصصات ولديها 81 عامًا من التاريخ، مشيرًا إلي أن الجامعة يتخرج منها المسئولون الحكوميون ولديها 24 ألف طالب بكالوريوس ودراسات عليا، مضيفًا أن جامعة الشعب تضم 14 تخصص، من بينها تخصصات في مجالات القانون، والصحافة والإعلام، والاقتصاديات، والاقتصاد التطبيقي، والإدارة التجارية، والاجتماع، والسياسة بما فيها العلاقات الدولية، والإحصاء، والفلسفة.



وأشار إلي أن جامعة الشعب الصينية لديها 3 كليات رئيسية تقوم بالأبحاث والدراسات وتقديم مشروعات بحوث تطبيقية للحكومة تكون ذات أولوية للأهداف الاستراتيجية والتنموية لدولة الصين.



واقترح نائب رئيس جامعة الشعب الصينية، خلال اللقاء المشترك، تنظيم تبادل طلابي مع جامعتي القاهرة وعين شمس حيث تقوم الجامعتان بتقديم ترشيحات للطلاب المتفوقين، للدراسة في جامعة الشعب الصينية وتقديم منح كاملة لهم، وفي المقابل يتم إرسال طلاب من جامعة الشعب للدراسة بجامعتي القاهرة وعين شمس.