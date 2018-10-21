شعيتو: أمريكا تسعى لبناء علاقات دولية جديدة ..فيديو

قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز العربي الروسي، إن خطوة انسحاب واشنطن من المعاهدة النووية الموقعة منذ أكثر من 50 عامًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، خلقت توترًا على كافة الأصعدة؛ سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا ودبلوماسيًا بين البلدين.





وأضاف "شعيتو"، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير بشكل متصاعد لتبرئة نفسها من كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية.





وتابع: أن ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف من تلك الخطوات إلى إعادة بناء علاقات دولية جديدة.