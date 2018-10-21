ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شعيتو: أمريكا تسعى لبناء علاقات دولية جديدة ..فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:39 م
الدكتور مسلم شعيتو
الدكتور مسلم شعيتو
ندى فتح الله
قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز العربي الروسي، إن خطوة انسحاب واشنطن من المعاهدة النووية الموقعة منذ أكثر من 50 عامًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، خلقت توترًا على كافة الأصعدة؛ سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا ودبلوماسيًا بين البلدين.

وأضاف "شعيتو"، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير بشكل متصاعد لتبرئة نفسها من كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية.

وتابع: أن ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف من تلك الخطوات إلى إعادة بناء علاقات دولية جديدة.

loading...

ترشيحاتنا

5 أطعمة محظور تناولها على الفطور

طلب إحاطة لوزير النقل حول الزيادة المحتملة فى أسعار تذكرة مترو الأنفاق

الخطيب: سعداء بإصرار برزنتيشن على عقد رعاية الأهلي

خبير أمن معلومات يكشف عن خطوات مهمة لحماية حسابك على الفيسبوك

تصريحات نارية لـ البنزرتي عقب إقالته من قيادة المنتخب التونسي

ميسي يغيب لأول مرة عن الكلاسيكو منذ 11 عاما.. وبشرى سارة لجماهير ريال مدريد

هاشتاج الخطيب يتصدر تويتر السعودية بعد توقيع الأهلي عقد الرعاية الجديد

أول تعليق من نتنياهو على قرار ملك الأردن بشأن ملحقي الباقورة والغمر

رسالة حلا شيحة لشقيقتها هنا بعد زواجها من أحمد فلوكس.. صور

ننشر قيمة عقد الرعاية الأسطورى بين الأهلى وبرزنتيشن

رسميا.. بريزنتيشن تحصل على حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

فيديو

عميد معهد القلب يكشف حقيقة حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة.. فيديو
شاهد .. أبرز الرسائل الترويجية لـ منتدى شباب العالم
أبو ذكرى: مصر متواجدة بقوة على الخريطة السياحية والإعلامية للدول العربية ..فيديو
جولة قيادات الداخلية ورموز الإعلام داخل سجن المزرعة .. فيديو
عبد الدايم: قصر ثقافة شرم الشيخ سيسهم في تفعيل وتنشيط السياحة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟