أول تعليق لـ طارق قنديل على عقد رعاية برزنتيشن

أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فخره بتوقيع عقد الرعاية الجديد، بهذا المقابل التاريخي، والذي بلغ ٥٢٠ مليون جنيه خلال ٤ سنوات.
وأكد خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» عبر اثير انرجي: "اتعجب من الأقوال التي خرجت الفترة الماضية، بأن الأهلي يعاني ماديا بعد فسخ العقود الرعاية السابقة".
وتابع: "الأهلي لا يتأثر بهذه الأمور نهائيا، فنحن نادي القرن والقلعة الأكبر في أفريقيا والوطن العربي، والشركات هي التي تسعى خلف رعاية الفريق وليس العكس".
وأكد خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» عبر اثير انرجي: "اتعجب من الأقوال التي خرجت الفترة الماضية، بأن الأهلي يعاني ماديا بعد فسخ العقود الرعاية السابقة".
وتابع: "الأهلي لا يتأثر بهذه الأمور نهائيا، فنحن نادي القرن والقلعة الأكبر في أفريقيا والوطن العربي، والشركات هي التي تسعى خلف رعاية الفريق وليس العكس".