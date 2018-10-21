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رياضة

أول تعليق لـ طارق قنديل على عقد رعاية برزنتيشن

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فخره بتوقيع عقد الرعاية الجديد، بهذا المقابل التاريخي، والذي بلغ ٥٢٠ مليون جنيه خلال ٤ سنوات.

وأكد خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» عبر اثير انرجي: "اتعجب من الأقوال التي خرجت الفترة الماضية، بأن الأهلي يعاني ماديا بعد فسخ العقود الرعاية السابقة".

وتابع: "الأهلي لا يتأثر بهذه الأمور نهائيا، فنحن نادي القرن والقلعة الأكبر في أفريقيا والوطن العربي، والشركات هي التي تسعى خلف رعاية الفريق وليس العكس".
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