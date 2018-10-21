ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الغرابلى والطايفى يفتتحان معرض الإبداع للمشغولات اليدوية والصور الفوتوغرافية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:34 م
معرض الإبداع للمشغولات
معرض الإبداع للمشغولات اليدوية
أيمن محمود
افتتح اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة معرضى الإبداع للمشغولات اليدوية والصور الفوتوغرافية، وذلك على هامش المؤتمر الدورى السابع لمكتبات مصر العامة بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية.

وأشاد محافظ مطروح وضيوف المحافظة بالأعمال الفنية المستوحاة من التراث والبيئة المطروحية ، والتى تعبر عن مدى موهبة وإبداع شباب المحافظة خاصة المشغولات اليدوية والصور الفوتوغرافية.

ووجه محافظ مطروح بضرورة تشجيع مواهب الشباب وإستغلال طاقاتهم مع التأكيد على تقديم كافة الدعم لهم والعمل على مشاركتهم فى المعارض الفنية.
الغرابلى والطايفى يفتتحان معرض الإبداع للمشغولات اليدوية والصور الفوتوغرافية
الغرابلى والطايفى يفتتحان معرض الإبداع للمشغولات اليدوية والصور الفوتوغرافية
الغرابلى والطايفى يفتتحان معرض الإبداع للمشغولات اليدوية والصور الفوتوغرافية
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق لاعب اتحاد جدة بعد تعدي زميله عليه بالضرب

خالد مرتجى يفجر مفاجأة بشأن عقد رعاية ملابس الأهلي

شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى

أجيري يحدد موعد الإعلان عن محترفي المنتخب واستبعاد حسن كوكا

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

الخطيب: الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من البطولات والألقاب

رئيس النواب: سنناقش قوانين تستهدف تطوير التعليم والاستثمار فيه

هربت من زوجها ببني سويف لتقع فريسة للاغتصاب في الجيزة

هالة زايد: توقيع الكشف الطبي على 4 ملايين مواطن.. فيديو

صدقت الصحافة وإن كذبوا.. فنانون نفوا أخبار ارتباطهم ثم أثبتت الأيام صحتها

خبير أرصاد: أمطار ورياح مثيرة للرمال على معظم الأنحاء الأسبوع الجاري

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

فيديو

عميد معهد القلب يكشف حقيقة حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة.. فيديو
شاهد .. أبرز الرسائل الترويجية لـ منتدى شباب العالم
أبو ذكرى: مصر متواجدة بقوة على الخريطة السياحية والإعلامية للدول العربية ..فيديو
جولة قيادات الداخلية ورموز الإعلام داخل سجن المزرعة .. فيديو
عبد الدايم: قصر ثقافة شرم الشيخ سيسهم في تفعيل وتنشيط السياحة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟