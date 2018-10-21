الغرابلى والطايفى يفتتحان معرض الإبداع للمشغولات اليدوية والصور الفوتوغرافية

افتتح اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة معرضى الإبداع للمشغولات اليدوية والصور الفوتوغرافية، وذلك على هامش المؤتمر الدورى السابع لمكتبات مصر العامة بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية.



وأشاد محافظ مطروح وضيوف المحافظة بالأعمال الفنية المستوحاة من التراث والبيئة المطروحية ، والتى تعبر عن مدى موهبة وإبداع شباب المحافظة خاصة المشغولات اليدوية والصور الفوتوغرافية.



ووجه محافظ مطروح بضرورة تشجيع مواهب الشباب وإستغلال طاقاتهم مع التأكيد على تقديم كافة الدعم لهم والعمل على مشاركتهم فى المعارض الفنية.