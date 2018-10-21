تعليم جنوب سيناء يحيل 5 مدرسين للتحقيق

أحال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء عددا من العاملين بمدارس ووديان رأس سدر للشؤون القانونية للتحقيق معهم بسبب غيابهم عن العمل بدون إذن حيث أحال عقل معلما بمدرسة الشيخ عمرو الابتدائية ومعلمين بمدرسة محمد نجيب للتعليم الأساسي و معلمين آخرين بمدرسة الشهيد أحمد بدوي للغياب بدون إذن .



جاء ذلك خلال الحملة الموسعة التي ترأسها محمد عقل وكيل الوزارة بمدارس الوديان بدأها اليوم بوديان مدارس رأس سدر وأكد أن الحملة مستمرة لجميع المدارس لمتابعة حسن سير العملية التعليمية وانتظامها والاطمئنان على تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم المطور.



وأكد وكيل الوزارة أنه وجميع قيادات المديرية في متابعة مستمرة لجميع مدارس المدن والقرى والوديان .