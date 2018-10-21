لقاء تعريفي لطلاب وثائق ومكتبات آداب الفيوم.. صور

نظم قسم وثائق ومكتبات بكلية الآداب جامعة الفيوم، لقاء لطلاب وطالبات القسم مع الدكتور طارق عبد الوهاب عميد الكلية وهيئة التدريس من الأساتذة والهيئة المعاونة والخريجين؛ وذلك ظهر اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالكلية.



وأكد عميد الكلية، أنه لا بد من أن يكون الطالب على قناعة تامة باختياره لكلية الآداب والقسم الملتحق به حتى يتمكن من أن يتفوق فيها ويؤثر ويتأثر بها، مشيرا إلى أن الكلية تحقق العدالة في تطبيق شروط دخول الأقسام دون استثناءات وهذا بدوره يجعل الطالب يسير بشكل سليم بالدراسة والعملية التعليمية.



وأضاف الدكتور عميد الكلية، أن هذا اللقاء يعد تحفيز لطلاب قسم وثائق ومكتبات للانخراط والانسجام في الحياة الجامعية وتقاليدها والتعرف على الإمكانيات التي تقدمها الكلية لخدمة الطلاب وخاصة الجدد مثل خدمات رعاية الشباب وما تقدمه من أنشطة فنية من مسرح وشعر ونادي أدبي ورياضية والتي يتم ممارستها داخل صالة الألعاب بالجامعة والتي تضم العديد من الأجهزة الرياضية المتخصصة، فضلا عن أنشطة الجوالة والألعاب الجماعية.



كما حفز أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالقسم الطلاب على الاندماج في الأسر الطلابية التي تعد وسيلة فعالة للربط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جهة وإدارة الكلية من جهة أخرى، أيضا المشاركة في انتخابات اتحاد الطلاب الذي يعمل على تقديم المساعدة لزملائهم.



وقدم أساتذة القسم ضمن فعاليات اللقاء كافة الدعم للطلاب وتعريفهم بطبيعة مجتمعهم الجامعي الذي يختلف عن مجتمع المدرسة الذي ينبغي احترامه والحفاظ عليه.