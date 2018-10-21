وزير الاتصالات يعقد اجتماعا بالبرلمان.. غدا

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اجتماعها غدا برئاسة النائب أحمد بدوى اجتماعًا لمناقشة خطة عمل وزارة الإتصالات.





قال النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الاجتماع يشارك فيه، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، وأحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس مصطفى عبد الواحد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ورئيس هيئة البريد، وخالد عبدالغفار مساعد وزير الاتصالات.



