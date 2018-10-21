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برلمان

وزير الاتصالات يعقد اجتماعا بالبرلمان.. غدا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:13 م
الدكتور عمرو طلعت،
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اجتماعها غدا برئاسة النائب أحمد بدوى اجتماعًا لمناقشة خطة عمل وزارة الإتصالات.

قال النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الاجتماع يشارك فيه، المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، وأحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس مصطفى عبد الواحد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ورئيس هيئة البريد، وخالد عبدالغفار مساعد وزير الاتصالات.

وكان مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، وافق نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018، وذلك وقوفا من جانب كل الأعضاء.
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