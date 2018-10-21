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رياضة

وزير الرياضة يكشف حقيقة مساعي مصر لاستضافة كأس العالم 2030 ..فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:19 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة سعي الوزارة واتحاد الكرة، لتقديم ملف مشترك مع تونس والجزائر للاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة كأس العالم 2030.

وأكد "صبحي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب 9090" عبر أثير "9090"، أنه لم يحدث حراك فعلي لاستضافة الملف، وأنه في حال اتخاذ اتحاد الكرة قرارًا بذلك سيتم دراسة الأمر جيدًا في الوزارة، موضحًا أن مصر لديها علاقات جيدة بدول شمال إفريقيا لذلك فإن فكرة تقديم ملف مشترك جيدة وستصب في مصلحة الجميع.

وكان أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب السابق والمحلل الرياضي الحالي، قد أعلن أن اتحاد الكرة يسعى لخلق جو تعاون ومشاركة مع دول شمال إفريقيا؛ لتقديم ملف استضافة كأس العالم.

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