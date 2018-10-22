وزير الكهرباء: انتهى عصر مقولة ادفع وبعدين اشتكى

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتابع يوميا الشكاوى الواردة من أخطاء فواتير الاستهلاك الشهرية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، من خلال إحصائية يتم عرضها يوميا عليه بعد فحص الشكاوى الواردة عبر خدمة 121 أو الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء أو عبر رسائل المحمول.





وطالب الوزير من خلال تصريحاته لصدى البلد جميع المواطنين الذين يشكون في قيمة الفاتورة الخاصة بهم ويرونها مبالغ فيها مقارنة باستهلاكهم أن يتقدموا بشكوى إلى الشركة التابعة لمحل إقامتهم أو عن طريق الخط الساخن او الموقع الالكتروني للوزارة أو إدارة الشكاوى في مبنى الوزارة بالعباسية.





وتابع الوزير: "انتهى عصر مقولة ادفع وبعدين اشتكى"، مشيرا إلى أنه يتلقى رسائل على هاتفه الخاص ويقوم بالتواصل مع الموظفين المختصين لحل مشاكل المواطنين.