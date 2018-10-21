توقيع بروتوكول ومذكرة تفاهم بين وزارتي الرياضة والاستثمار وجهاز تنمية المشروعات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والمرأة وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة على مستوى الجمهورية

- أشرف صبحي: تنظيم لقاءات مشتركة لشباب المستثمرين بالمحافظات لجذب فرص لتدريب وتشغيل الشباب

- سحر نصر: دعـم الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر لتمكين الشباب وصغار المستثمرين - نيفين جامع: إقامة مشروعات صغيرة والتوسع في المشروعات القائمة المعتمدة على الابتكار وإقامة المعارض مع التركيز على المرأة





وقع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم، الأحد، بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والاستثمار والتعاون الدولي، لوضع آلية للعمل المشترك والتعاون بين الوزارتين، لتقديم خدمات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للشباب داخل المنشآت الشبابية لتسهيل وصولها للشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال.





يأتي توقيع البروتوكول انطلاقا من سعي الدولة الدائم لتوفير الفرص الاستثمارية الجادة للشباب، والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني، وفي سبيل تحقيق التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة المعنية لدعـم الاقتصاد الوطني وتوفير آلية للترويج للمبادرات القومية الداعمة للاقتصاد.





كما وقع وزير الشباب والرياضة ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مذكرة تفاهم مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتوفير فرص عمل لائقة مستدامة للشباب من الجنسين والمرأة بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم تنمية مهاراتهم وقدراتهم في كافة أنحاء الجمهورية.





وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن الوزارة ستعمل على توفير خريطة بالمنشآت الشبابية والرياضية المرشحة لجذب فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، وإرسالها إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لوضعها ضمن خريطة مصر الاستثمارية، وتنظيم لقاءات مشتركة لشباب المستثمرين بالمحافظات لجذب فرص لتدريب وتشغيل الشباب، وإنشاء مراكز لريادة الأعمال باسم "فكرتك شركتك" داخل مراكز الشباب، والعمل على الترويج لمبادرة "فكرتك شركتك" ومجالات ريادة الأعمال المختلفة من خلال الأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بالمحافظات.





وأضاف أن الوزارة ستعمل أيضا على تقديم الدعم اللوجستي للأفراد والفرق المشاركة بمبادرة "فكرتك شركتك" المرتبط نشاطها بمجال عمل وزارة الشباب والرياضة، والتسجيل والمساندة الفنية لشباب رواد الأعمال الذين يعملون في مشاريع في مجال خدمات الشباب والرياضة، إضافة إلى رفع كفاءة مدربي وزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة وتأهيلهم لتدريب الشباب في مجالات العمل الحر وبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مع تعريف الشباب بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال الإعلام والإعلان بالوزارة والهيئات التابعة، وترشيح المدربين من الوزارة والهيئات التابعة لتأهيلهم لتدريب الشباب في مجالات العمل الحر.





وأشار إلى أنه سيتم وفقا للبروتوكول توفير أماكن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مراكز الشباب الموجودة في كافة محافظات الجمهورية يتم استخدامها في إقامة معارض لمستفيدي الجهاز وذلك بعد التنسيق مع الإدارات المركزية المختصة بوزارة الشباب والرياضة، وعقد مسابقات للشباب لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة وذات القيمة المضافة بالاشتراك مع الجهاز.





وأوضح "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تهدف إلى رعاية الشـباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وعلميًا وبدنيًا واقتصاديا، وتمكينه من المشاركة الفعالة في إنجاز أهـداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها توفير فرص التدريب والتأهيل للشباب في المجالات المختلفة والمشاركة في الإشراف على كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتـدريب الفني والمهني، وما يتضـمنه من تطوير وتدريب الشباب مـن أجـل التشغيل مع ربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفني وتوفير فرص عمل لائقة جديـدة للشباب.





من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر نصر، أن البروتوكول يهدف لإدراج المنشأت الشبابية والرياضية ضمن الخريطة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية، والعمل كحلقة وصل بين أصحاب المشاريع المبتكرة والجهات الحكومية التي توفر الاستشارات والموارد المتنوعة والخدمات للشركات الناشئة، وتقديم دورات تدريبية وندوات وورش العمل في مختلف المجالات (مثل: إدارة الأعمال، ومهارات العمل الجماعي، والقيادة، والمبيعات والتسويق) من خلال شركاء المبادرة من الأكاديميين والمستثمرين ورواد الأعمال.





وأضافت أنه سيتم تقديم الخدمات المتعلقة بدعم وتطوير نموذج العمل المناسب طبقا لمبادرة "فكرتك شركتك"، التي تهدف للاستثمار في أفكار مشروعات مبتكرة، ومساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، والمشاركة في المؤتمرات والأحداث التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة) بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الدولية والمحلية للتعريف بمبادرة "فكرتك شركتك" بهدف زيادة الوعي وتعريف الشباب بمميزات المبادرة ومجالات ريادة الأعمال، والاستعانة بمدربي ريادة الأعمال التابعين لوزارة الشباب والرياضة لتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل للشباب.





وأكدت "نصر" أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تنمية وتشجيع الاستثمار فـي مصر، وتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر.



