مفتي اليونان يوصي طالبا إندونيسيا بجامعة الأزهر بـ11 كلمة

قال الشيخ حافظ جمالي مجو، المفتي والقاضي الشرعي لمدينة كوموتيني بشمال اليونان، إن الهداية من أي ضلالات والسلامة من كل سوء لا تتحقق إلا بالتقوى.





وأكد «مجو» على ذلك، خلال تلبيته لطلب أحد الدارسين الإندونيسيين بالأزهر، في مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي عقدته دار الإفتاء المصرية بالقاهرة تحت عنوان: «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق»، حيث طلب منه الطالب الإندونيسي أن يوصيه بوصية.



