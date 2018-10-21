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ديني

مفتي اليونان يوصي طالبا إندونيسيا بجامعة الأزهر بـ11 كلمة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:23 م
الشيخ حافظ جمالي
الشيخ حافظ جمالي مجو مفتي شمال اليونان
أمل فوزي
قال الشيخ حافظ جمالي مجو، المفتي والقاضي الشرعي لمدينة كوموتيني بشمال اليونان، إن الهداية من أي ضلالات والسلامة من كل سوء لا تتحقق إلا بالتقوى.

وأكد «مجو» على ذلك، خلال تلبيته لطلب أحد الدارسين الإندونيسيين بالأزهر، في مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي عقدته دار الإفتاء المصرية بالقاهرة تحت عنوان: «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق»، حيث طلب منه الطالب الإندونيسي أن يوصيه بوصية.

واستجاب مفتي شمال اليونان له، فكتب له هذه الكلمات: « أوصي بتقوى الله إلى جميع المسلمين، لأن الهداية والسلامة في التقوى».
مفتي اليونان يوصي طالبا إندونيسيا بجامعة الأزهر بـ11 كلمة
مفتي اليونان يوصي طالبا إندونيسيا بجامعة الأزهر بـ11 كلمة
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