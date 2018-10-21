رئيس ائتلاف دعم مصر: ما حققته الدولة المصرية من نجاحات لم يكن يتحقق لولا نعمة الأمن



وقال زعيم ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب - في كلمة خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم /الأحد/ لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر- إننا أقسمنا على احترام الدستور والقانون وحماية تراب الوطن من المخاطر التي تحدق بمصر والمنطقة العربية، إن هناك من يسعى للتدخل في شئوننا الداخلية، ونتصدى لكل من يحاول العبث بأمن مصر أو التدخل في شئونها الداخلية.



وحيا القصبي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بذل كل جهد من أجل مصر، كما حيا قوات الجيش والشرطة التي تقدم أرواح جنودها ليحيا شعب مصر، الذي يتكاتف حول قيادته بكل ثقة.



وأضاف: أنه اطمئنانا لما ورد في الدستور وكممثل لائتلاف دعم مصر وبصفتي كنائب أوافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.



ومن جانبه، اعتبر النائب مصطفى بكري أن استهداف قوى خارجية وداخلية لأمن مصر هو ما يؤكد أهمية استمرار حالة الطوارئ التي لم تستخدم سوى لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي.



وشدد النائب عبد المنعم العليمي على أهمية استمرار الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى عملية "سيناء 2018 " التي تستهدف تطهير سيناء من الإرهابيين وحماية الدولة المصرية.

نبه رئيس ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب عبد الهادي القصبي على أن ما حققته الدولة المصرية من نجاحات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في الداخل وفي الخارج لم يكن ليتحقق لولا "نعمة الأمن".