البطاوي للاعبي سيراميكا كليوباترا: أنتم الأفضل وننتظر منكم المزيد.. صور

عقد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأول، لتحفيزهم بعد الخسارة التي تلقاها الفريق عصر الخميس الماضي أمام كوكاكولا.



وكان الفريق خسر أمام كوكاكولا على ملعب الشرطة بالعباسية ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية، وأدى ذلك إلى تراجع الفريق للمركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ١٣ نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن كوكاكولا والقناة والترسانة أصحاب المركز الأول.



وشدد البطاوي خلال جلسته مع اللاعبين على ثقته الكبيرة في قدرتهم على عبور تلك المرحلة، وإثبات أنهم الأفضل في المجموعة، ويستحقون اللعب وسط الكبار في دوري الأضواء والشهرة، مشيرا إلى أن الإدارة تقف خلفهم وتدعمهم بكل قوة لتحقيق الهدف المنشود والوصول إلى الدوري الممتاز.



وعبر المشرف العام للاعبين على سعادته الشديدة بالتعامل مع هذه الكوكبة من اللاعبين، وكذلك الجهاز الفني بقيادة رمضان السيد، مضيفا أن الأمل لا يزال قائما، والدوري لا يزال طويلا، سيكون البطل فيه هو الفريق صاحب النفس الأطول، قائلا للاعبين: "أنتم الأفضل وننتظر منكم المزيد".



وطلب البطاوي من اللاعبين ضرورة تجاوز تلك المرحلة، ونسيانها بشكل كامل من أجل التركيز في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد مباريات في غاية الصعوبة، بداية من لقاء الترسانة والذي سيقام الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة.