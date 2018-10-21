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أخبار البلد

رئيس أكبر شركة مدفوعات إلكترونية: 20 مليون مصري يستخدمون خدماتنا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:14 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أكد أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لأكبر شركة مدفوعات إلكترونية بمصر، أن هناك تعاونا كبيرا مع القطاع الحكومى خاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كثير من التعاملات.

وأشار صبرى فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الشركة تتعاون مع وزارة الاتصالات فيما يخص بروتوكولات التعاون بينها وبين بعض الوزارات الأخرى مثل العدل والداخلية وغيرهما بالاضافة الى البروتوكول الذى تم عقده مؤخرا مع بوابة مصر العالم التى تشرف عليها الحكومة، كما يوجد تعاون مستمر مع المصرية للاتصالات.

وقال إن هناك 20 مليون مصرى يستخدمون خدماتنا شهريا وان الشركة تقوم بتحصيل 40 مليار جنيه سنويا لصالح العملاء، مشيرا إلى أن قرابة 3.5 مليون شخص يستخدمون خدماتنا فى تحصيل فواتير الكهرباء، لافتا الى ان هناك 85 الف محل تقدم خدماتنا.
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