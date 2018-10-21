وفد جامعة بهانج الماليزية يشيد بجهود الأزهر..صور

استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم وفد الجامعة الإسلامية بولاية بهانج الماليزية، لبحث سبل تدعيم التعاون وتوطيد العلاقات العلمية والثقافية مع جامعة الأزهر الشريف.



وأكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء على حرص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واهتمامه الدائم بالطلاب الوافدين، وأن الأزهر يفتح أبوابه لكل طلاب العلم من شتى بقاع الأرض، وينظر الأزهر للطلاب الوافدين نظرة تقدير واحترام كونهم سفراء الأزهر فى بلادهم ، يحملون رايته، يتعلمون به الإسلام الصحيح، ويبلغون رسالته الأصيلة التي تدعو للسلام والتسامح.



وأضاف أن الطلاب الوافدين أمانة في أعناقنا،وأن طلاب وطالبات ماليزيا نماذج مضيئة فى مختلف الكليات الشرعية والعربية بجانب الكليات العملية .



من جانبه عبر رئيس الوفد الماليزى عن سعادتهم وفخرهم بوجودهم في أعرق جامعات العالم جامعة الأزهر الشريف .



وأثنى رئيس الوفد على جهود الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس الجامعة في نشر رسالة الإسلام الصحيحة، ونشر ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر، عبر جولاته الخارجية، مشيدا بتلك الجهود المبذولة التى يسطرها التاريخ بحروف من نور كما قدم الوفد أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لجامعة الأزهر على حسن استقبال الطلاب الماليزيين وحسن تعليمهم والاهتمام والرعاية التي يوليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الجامعة للطلاب الوافدين .



حضر اللقاء الدكتور أشرف عطية نائب رئيس الجامعة لفرع البنات. والدكتور محمد برس مستشار رئيس الجامعة ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي. والدكتور العدل القاضى عميد كلية الهندسة السابق.