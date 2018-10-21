المصلحة العليا فوق كل اعتبار.. البرلمان يوافق على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. رئيس الوزراء: نراعى الحريات العامة للمواطنين.. وعامة النواب: التجارب أثبت نجاح مصر في محاربة الإرهاب

النواب يوافق على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

اللجنة العامة: اتخاذ التدابير الاستثنائية ضرورة لمواجهة الخطر دعم مصر: النواب تعاهدوا على حماية الوطن رئيس الوزراء: الدولة تتوجه إلى اقتلاع الإرهاب من جذوره نواجه الأعمال الإرهابية بفضل عزيمة رجال القوات المسلحة والشرطة





وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018، وذلك وقوفا من جانب كل الأعضاء.





جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، بعد أن ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بيان بشأن هذه الحالة، ومن ثم تم إحالته للجنة العامة لدراسته، والتى بدورها وافقت عليه، في تقرير استعرضه النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، حيث أكد على أن اللجنة رأت إيجابية المبررات التى استعرضها رئيس الوزراء بشأن طلب فرض حالة الطوارئ، خاصة فيما تضمنه من إلتزام الحكومة باتخاذ التدابير الاستثنائية بتوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومى.





وأشارت اللجنة إلى رؤيتها للأعمال الإرهابية في أنها لا تعدو أعمال خسيسة ومجرد محاولات يائسة من عناصر مارقة بعد أن تم الكشف عن مخططاتهم، الأمر الذي يتطلب استمرار اليقظة، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت نجاح مصر من خلال العمل بقانون الطوارئ في الكشف عن تنظيمات الإرهاب وإحباط أعمالهم .





ولفتت اللجنة إلى أن قانون الطوارئ يمكن قوات الأمن في القيام بعملها ويساعدها من ضبط التنظيمات الإرهابية ومصادر تمويلها وكشف خطوط اتصالها بالخارج، مؤكدا على أن المصلحة العليا فوق كل اعتبار واتخاذ التدابير الاستثنائية ضرورة لمواجهة خطر الإرهاب بكل حسم.





وأعلن الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على خطاب رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وكذلك بيان رئيس الوزراء بشأنها، مؤكدًا أن النواب تعاهدوا على حماية الوطن فى ظل مؤامرت ومخاطر تحيط بالمنطقة العربية، لافتا إلى أن هناك من يسعى للتدخل فى الشئون الداخلية من خلال خلايا موجودة بيننا تعمل لصالح قوى خارجية قائلا :" نواب شعب مصر لن يقبلوا التدخل فى شئوننا الداخلية " .





وأشار إلى أن ما حققته الدولة المصرية على الصعيد العالمى، من نجاح اجتماعي واقتصادي، لم يكن يتحقق لولا نعمة الأمن التى أنعم الله علينا، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على توفير الأمن للبلاد والعباد موجها التحية أيضا لرجال الجيش والشرطة لتضحياتهم من أجل حمابة الوطن وهو الأمر الذى قوبل بتصفيق حاد من نواب البرلمان.





من جانبهم استعرض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، المبررات التي أدت لطلب فرض حالة الطوارئ، حيث أرجع رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي قرار إعلان الطوارئ لثلاثة أشهر إلى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وتوجه الدولة إلى اقتلاع الإرهاب من جذوره.





وأضاف ، "نحن ندرك جميعا أن الجهود التى تقوم بها الدولة لم تؤتى ثمارها إلا بالتوازن ما أمكن لمواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة لذلك تبذل الدولة جهودها للسير قدما لتحقيق وسرعة الاستقرار الامنى"، وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام الدولة بألا تستخدم التدابير الأمنية الاستثنائية ضمن قرار الطوارئ قدر الإمكان إلا بتوازن الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.





ووجه مدبولي التحية للقوات المسلحة والشرطة الذين صدوا ويتصدون إلى الأعمال الخسيسة التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى وقوع الضحايا فى صفوف الأمن والمدنين الأبرياء على حد السواء ضمن المحاولات اليائسة ولمارقة للارهابيين، وتابع "ونواجه الأعمال الإرهابية بفضل عزيمة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يخوضون حرب فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018 التى كشفت عن المعدن الأصيل للشعب الذى اصطف لمواجهة الإرهاب الغاشم".





وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".





ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية"، ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.





وشهدت الجلسة أيضا رفض مجلس النواب، طلب رفع حصانه عن أحد النواب،- دون ذكر اسمه- لرفع دعوى مباشرة ضده، وذلك لعدم توافر الاشتراطات اللائحية المتطلبها وجودها فى الطلب، كما شهدت أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقي المجلس إخطارا من عدد من الأحزاب بشأن رئاسة الهيئات البرلمانية تحت قبة البرلمان، وأخطر حزب مستقبل وطن، المجلس بأن النائب عاطف ناصر، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب السيد عبد العال، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.





وأبلغ حزب مصر بلدي، بأن النائب شرعي صالح، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، أما حزب المحافظين فقد اختار النائبة هالة أبو السعد، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.





في سياق آخر وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على تفويض مكتبه (رئيس البرلمان ووكيليه) فى تحديد موعد للمناقشة العامة لـ 5 طلبات مقدمة من النواب عن سياسات الحكومة، وجاءت الطلبات مقدمة من النائب عبد الحميد كمال و أكثر من عشرين عضوا أخرين عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة، وطلبان مقدمان من النائب بسام فليفل و 40 نائبا أخرين عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الميزانية على المحافظات حسب التعداد السكانى وعن سياسة الحكومة بشأن تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع شركات حراسة ونظافة.



