مقرر قومي المرأة بسوهاج تكشف تفاصيل أولى حملاتها للرجل

قالت الدكتورة سحر وهبي، مقرر المجلس القومي للمرأة في محافظة سوهاج، إن كل حملات المجلس موجه للمرأة، لتدعيم وحل المشاكل التي تواجها، مضيفا أن الحديث للرجل أصبح ضرورة من خلال حملة "لأني رجل" بصعيد مصر.



وأوضحت سحر، خلال لقاء تلفزيوني على فضائية الحدث اليوم، أن حملة "لأني رجل" تهدف لتوعية الرجل عن 7 قضايا تخص المرأة، "الحق في التعليم والعمل، ممارسة الرياضة، مساعدة المرأة في الأعمال المنزلية وتربية الأولاد"، مؤكدا أن أهم الرسائل هي مكافحة العنف ضد المرأة بكل أشكاله.



وأشارت إلي أنهم توجهوا للجمهور العام والخاص خلال ثاني أيام الحملة، وقد تحدثوا مع رجال الدين المسلمين والمسيحيين لتجديد الخطاب الديني، مؤكدا أن رجل الدين له مكانة وتأثير كبير على الجماهير.