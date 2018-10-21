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تعليم

محافظ السويس يتفقد مدرسة 24 أكتوبر الابتدائية بحي فيصل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:43 م
صدى البلد
حسن غنيمة
زار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مدرسة 24 اكتوبر الأبتدائية بحي فيصل لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة.

وكلف المحافظ مسئولي حي فيصل بمراجعة وصيانة الصرف الصحي وغرف التفتيش بالمنطقة المحيطة بالمدرسة والتشديد علي النظافة العامة داخل وخارج المدرسة.

أكد صقر علي ادارة المدرسة غرس القيم الأصيلة في نفوس الطلبة وحثهم علي التفوق وحب الانضباط والانتماء، وتفقد المحافظ الفصول المختلفة واستمع الي الطلبة للأطمئنان علي سير العملية التعليمية ومستواهم العلمي وطريقة شرح المدرسين وقدراتهم في التواصل الجيد مع الطلبة.

رافق المحافظ في جولته كلا من اللواء طارق عبد العظيم والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل.
محافظ السويس يتفقد مدرسة 24 أكتوبر الابتدائية بحي فيصل
محافظ السويس يتفقد مدرسة 24 أكتوبر الابتدائية بحي فيصل
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