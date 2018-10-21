محافظ بني سويف يفتتح النسخة السادسة لدورى مراكز الشباب موسم 2018/2019

افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف "اليوم "الأحد"، دورى مراكز الشباب في نسخته السادسة لموسم 2018/2019، والذى بدأ بالمباراة الافتتاحية بين فريقى مركز شباب صلاح سالم "إدارة شباب وسط بني سويف" ومركز شباب اقفهص "إدارة الفشن"، وذلك على ملعب الاستاد الرياضي بالمدينة الرياضية بمدينة بنى سويف، بحضور أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.



أثنى محافظ بنى سويف، على البطولة التى تقيمها وزارة الشباب والرياضة للسنة السادسة على التوالى، وتعتبر فرصة جيدة للكشف عن العديد من المواهب المتميزة فى لعبة كرة القدم بمراكز الشباب من أبناء الأقاليم والمدن، موجهًا بضرورة التزام اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين بالروح الرياضية والأخلاق خلال المباريات باعتبارها الهدف الرئيسي من تنظيم البطولة والتى أثبتت نجاحها منذ انطلاقها فى السنوات الخمس الأخيرة.



من ناحيته قال أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، إن قرعة البطولة أجريت مطلع أكتوبر الجارى بحضور مندوبى 24 مركز شباب المشاركين فى البطولة، وأسفرت عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 12 فريقا (بنظام الدورى ذهاب وإياب)، ويقضى نظام البطولة بصعود أول وثانى كل مجموعة للدور قبل النهائى للبطولة لتحديد الفريقين الصاعدين للنهائي.



ولفت إلى أن المباريات المقرر خوضها فى البطولة تبلغ 268 مباراة، وستقام على ملاعب قانونية بإدارة أطقم تحكيم على مستوى عال تختارهم لجنة الحكام بمنطقة بني سويف لكرة القدم، حرصًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى حالة المخالفات.