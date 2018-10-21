رئيس المحلة يتفقد سير العمل بمكاتب البريد والتموين ويوجه برفع القمامة.. صور

تفقد اللواء ناصر أنور طه، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم، سير العمل بالقطاعات الخدمية والمؤسسات الحكومية بمكاتب البريد ومكتب البريد الرئيسي، وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين .



واستمع "طه" لمسئولي التموين، لمعرفة المشكلات المطروحة بالمكان الحالي الذي تم تجهيزه مؤخرا، كما استمع لشكاوى المواطنين لبحث مطالبهم وضروره تسهيل الإجراءات لكبار السن للحصول علي المعاشات، مؤكدا أنه سيعمل علي مساعدتهم في حل مشاكلهم.



وكلف حمدي صديق نائب رئيس المدينة، باستمرار حملات النظافة، وسرعة العمل على رفع أكوام القمامة بقرية صفط تراب وبطريق "المحلة – طنطا" بمشاركة الوحدات المحلية لقري بلقينا و صفط تراب و ادارة الإشراف على النظافة لمسافة بلغت حوالي 2 كم في كل اتجاه .



وأسفرت الحملة على رفع جميع القمامة الموجودة على جوانب الطريق و الجزيره الوسطي مع رفع الأتربة باللوادر.