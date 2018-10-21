وزيرة الصحة تستجيب لمرضى أبوتيج بتوفير مكان بديل للعلاج داخل المدينة

وافقت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان على دراسة توفير مكان بديل لعلاج مرضى مركز أبوتيج بذات المركز بدلا من نقلهم إلى مستشفى صدفا المركزي.



وقالت وزيرة الصحة، إنها استمعت إلى شكاوى المرضى خلال زيارتها لموقع مستشفى أبوتيج المركزي والتي يتم تطويرها بشأن معاناة المرضى بسبب نقلهم لمستشفى صدفا المركزي ومقترحات بتوفير مكان مؤقت بديلا للمستشفى بمدينة أبوتيج لحين الانتهاء من أعمال التطوير.



وأشارت وزيرة الصحة إلى موافقتها على البحث عن مكان بديل بمدينة أبوتيج لحين الانتهاء من المستشفى بعد التطوير.



وأضافت وزيرة الصحة أن مستشفى أبوتيج المركزي الجديد سوف تصبح أول مستشفى نموذجي بالمحافظة كما سيتم إنشاء مستشفى نموذجي بمركز ديروط وأخرى بأسيوط الجديدة.



وأكدت وزيرة الصحة أنها ستزور محافظة أسيوط الشهر المقبل للوقوف على ما تم تنفيذه مما اتفق عليه اليوم.