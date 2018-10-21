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تعليم

جامعة أسوان تنظم ورشة عمل عن بنك المعرفة .. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:32 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظمت جامعة أسوان بالتعاون مع المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، ورشة عمل عن بنك المعرفة والذى يعتبر أكبر مكتبة رقمية مجانية على مستوي العالم ، وتستمر الورشة لمدة يومين برعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .

وحضر فعاليات ورشة العمل كل من الدكتورة حنان عبد المنعم نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات الجامعة .

وصرح الدكتور محمد حسن جاد الله استشارى بوحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات أن بنك المعرفة يتيح مصادر المعرفة في كافة التخصصات العلمية والبحثية لكل الفئات العمرية بالمجتمع المصري بالمجان .

وأوضح أن بنك المعرفة ليس قاصرًا على الباحثين فقط ، ولكنه يحتوي على 4 بوابات فرعية هى بوابة الطلاب لخدمة التعليم الأساسى والجامعى وما قبل الجامعى ، وبوابة صغار السن لخدمة الثقافة العامة للأطفال ، وبوابة الباحثين لخدمة طلبة الدراسات العليا والباحثين ، وبوابة القارئ العام التى تستهدف خدمة الثقافة العامة والممارسات المهنية والتخصصية .

وقال إن ورشة العمل تضمنت عدة محاور رئيسية وهى كيفية التسجيل ببنك المعرفة والمصادر المتاحة عليه ، وكيفية الاستفادة منها وذلك بهدف التعريف بالمصادر المتاحة لبنك المعرفة وكيفية الاستفادة منها خاصة في المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والباحثين والطلاب .

وأشار إلى أن المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات سوف تنظم سلسلة من ورش العمل فى مختلف الجامعات المصرية للتعريف ببنك المعرفة وذلك خلال الفترة من 21 أكتوبر حتى 11 ديسمبر القادم .
جامعة أسوان تنظم ورشة عمل عن بنك المعرفة .. صور
جامعة أسوان تنظم ورشة عمل عن بنك المعرفة .. صور
جامعة أسوان تنظم ورشة عمل عن بنك المعرفة .. صور
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