إلغاء المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة بأسيوط لظروف مرضية

اعتذرت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان عن عقد المؤتمر الصحفي والذي كان من المقرر إقامته عقب انتهاء جولتها بمحافظة أسيوط بسبب إصابتها بنزلة برد.



وقالت وزيرة الصحة انها رفضت تأجيل زيارتها لمحافظة أسيوط للمرة الثانية رغم إصابتها بنزلة برد وذلك لمتابعة نقاط مسح مبادرة القضاء على فيروس سي.



كانت وزيرة الصحة وصلت أسيوط صباح اليوم وقامت بتفقد نقاط مسح فيروس سي بمركز الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة ومستشفيات الصدر والإيمان العام والوحدة الصحية بقرية الشغبة ، كما تفقدت أعمال تطوير وانشاء مستشفى أبوتيج النموذجي.













