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محافظات

قوافل طبية لسد العجز بمستشفيات الوادي الجديد

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:44 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم مناقشة كيفية تدعيم المحافظة طبيا بمختلف التخصصات الطبية مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور أحمد محيي مساعد الوزير للطب العلاجي.

وقال الزملوط، إن الوزيرة قررت الدفع بأطباء في مختلف التخصصات الطبية وكذلك التنسيق مع الجامعات الخاصة لإيفاد قوافل طبية مكبرة إلى المحافظة وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الخارجة العام والبدء في إنشاء المستشفى الجديدة بالداخلة.

وأضاف أنه سيتم التعاقد مع كوادر طبية في التخصصات النادرة للعمل بالمحافظات النائية على أن تكون الأولية لمحافظة الوادي الجديد، وذلك بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية، وكذلك سوف يتم إلزام الأطباء المرشحين لحركة النيابات الطبية بقضاء مدة لا تقل عن شهرين بالمحافظة كشرط أساسي للالتحاق بالنيابة على أن يتم العمل بذلك بدء من شهر يناير القادم وبصفة دورية.
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