قوافل طبية لسد العجز بمستشفيات الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم مناقشة كيفية تدعيم المحافظة طبيا بمختلف التخصصات الطبية مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور أحمد محيي مساعد الوزير للطب العلاجي.





وقال الزملوط، إن الوزيرة قررت الدفع بأطباء في مختلف التخصصات الطبية وكذلك التنسيق مع الجامعات الخاصة لإيفاد قوافل طبية مكبرة إلى المحافظة وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الخارجة العام والبدء في إنشاء المستشفى الجديدة بالداخلة.



