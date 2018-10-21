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تعليم

وكيل تعليم القليوبية يبحث حل أزمة عجز المدرسين

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:39 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد طه عجلان وكيل وزارة التعليم بمحافظة القليوبية اليوم اجتماعا مع المهندس سمير السيد زوام مدير إدارة تنسيق التعليم الفني بالإدارة المركزية لتنسيق التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم لمناقشة الآليات التي اتبعتها المديرية لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بمدارس التعليم الفني بالمحافظة في التخصصات العلمية المختلفة

وأشار عجلان إلى معالجة العجز في هيئات التدريس بالمدارس من خلال تطبيق نشرات الندب الجزئي والكلي وفق القواعد المقررة بالقانون 202 لسنة 2013 وبناء على توجيهات الوزارة في هذا الشأن

فيما قال المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالمديرية إنه أعاد توزيع المعلمين بين المدارس واستعان بمعلمي المجال التجاري بالتعليم العام الذين يمثلون زيادة بالتعليم العام لسد العجز بمدارس التعليم التجاري، حيث إن مؤهلاتهم تسمح بذلك.

وأضاف نأمل خلال الفترة المقبلة أن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال الاستفادة منهم بصفة دائمة لسد العجز بمدارس التعليم التجاري علي مدار الأعوام المقبلة
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