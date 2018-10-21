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أخبار البلد

البيئة: عوامل جوية تؤثر على جودة الهواء ابتداء من الغد

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
حنان توفيق
أكدت وزارة البيئة أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار تبدأ من الغد وحتى الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن تتأثر القاهرة الكبرى برياح جنوبية إلى جنوبية غربية تكون محملة ببعض الأتربة التى تؤثر على جودة الهواء خلال يومى الاثنين والثلاثاء كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتى لها تأثير سلبي على جودة الهواء يوم الأربعاء وأنه فى حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة أزمة التلوث، وذلك استنادا إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وكذلك التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

وأشارت وزارة البيئة إلى أنه من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية وأيضا من خلال دوريات التفتيش التابعة للوزارة، سيتم تكثيف الحملات على مصادر التلوث المختلفة جنوب القاهرة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

وأهابت الوزارة الكيانات الصناعية جنوب القاهرة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية والتى تساعد على زيادة تركيز الملوثات كما تنصح المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وأكدت وزارة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.
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