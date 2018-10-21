أول فتاة تعمل باللحام تحت الماء تروي تجربتها

قالت سمية زيدان، أول فتاة تعمل باللحام تحت الماء، إن إرادة اقتحام مجالات عمل جديدة لم تعمل بها المرأة في مصر والوطن العربي سابقا، مؤكدا أن المهنة كانت بمثابة تحدي وإصرار.



وأوضحت سمية خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية "TEN"، أنها أنهت دراستها في أكاديمية تكنولوجيا قسم تبريد وتكييف، وقد حصلت على دورة تدريبية في مجال اللحام تحت الماء المدعمة في الأكاديمية البحرية، مضيفا أنها خضعت لعدد من اختبارات البدنية القبول الخاصة بدورة اللحام تحت الماء.



وتابعت، أن المرأة جزء أساسي من تكوين المجتمع، يتحتم عليها أقتحام جميع مجالات العمل والصناعة، مؤكدا أن المرأة اليوم تعمل بالميكانيكا والقيادة.