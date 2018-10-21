ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أول فتاة تعمل باللحام تحت الماء تروي تجربتها

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:47 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت سمية زيدان، أول فتاة تعمل باللحام تحت الماء، إن إرادة اقتحام مجالات عمل جديدة لم تعمل بها المرأة في مصر والوطن العربي سابقا، مؤكدا أن المهنة كانت بمثابة تحدي وإصرار.

وأوضحت سمية خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية "TEN"، أنها أنهت دراستها في أكاديمية تكنولوجيا قسم تبريد وتكييف، وقد حصلت على دورة تدريبية في مجال اللحام تحت الماء المدعمة في الأكاديمية البحرية، مضيفا أنها خضعت لعدد من اختبارات البدنية القبول الخاصة بدورة اللحام تحت الماء.

وتابعت، أن المرأة جزء أساسي من تكوين المجتمع، يتحتم عليها أقتحام جميع مجالات العمل والصناعة، مؤكدا أن المرأة اليوم تعمل بالميكانيكا والقيادة.
loading...

ترشيحاتنا

استعدادات في مطار القاهرة لنقل رحلات مصر للطيران إلى مبنى الركاب 2

ننشر قيمة عقد الرعاية الأسطورى بين الأهلى وبرزنتيشن

تعرف على المباريات التى يغيبها ميسى عن برشلونة بعد اصابته

خبير أرصاد: أمطار ورياح مثيرة للرمال على معظم الأنحاء الأسبوع الجاري

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

خالد مرتجى يفجر مفاجأة بشأن عقد رعاية ملابس الأهلي

هاشتاج الخطيب يتصدر تويتر السعودية بعد توقيع الأهلي عقد الرعاية الجديد

رسميا.. بريزنتيشن تحصل على حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات

شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى

الجارديان تفضح ممارسات نظام أردوغان ضد الصحفيين

الرئيس السيسي يتلقى دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر أساس سد ماجوفولي

ميسي يغيب لأول مرة عن الكلاسيكو منذ 11 عاما.. وبشرى سارة لجماهير ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

فيديو

صاحبة أطول غطسة في التاريخ تكشف عن صاحب الفكرة.. فيديو
الداخلية تنظم المنتدى الثانى للسجون بحضور الرموز الدولية والمصرية.. فيديو
محمود صالح يوضح هدف بروتوكول التضامن والصحة حول إدمان المخدرات.. فيديو
عميد معهد القلب يكشف حقيقة حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة.. فيديو
شاهد .. أبرز الرسائل الترويجية لـ منتدى شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟