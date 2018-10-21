رئيس عين شمس: نستهدف سد الفجوة بين الدراسة وسوق العمل.. صور

وقع د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وفريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة الشركة البافارية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بحضور د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ود. أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.



يشمل البروتوكول تقديم الشركة البافارية تمويل لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة لمدة خمس سنوات.



وأكد د. عبد الوهاب عزت، أن ذلك هو دأب الشركات الكبيرة ، مشيدا بالتعاون مع الجامعة، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل ليس فقط الطلاب ذوي القدرات الخاصة بل والموهوبين منهم في شتى المجالات والانشطة، موضحا أن الجامعة تعمل على سد الفجوة بين الدراسة وسوق العمل.



وأعرب فريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة الشركة البافارية عن سعادته بهذا التعاون، مضيفا أن الشركة على أتم الاستعداد للمساهمة في نفقات من يريد استكمال دراسته بالدراسات العليا من ذوي القدرات الخاصة، موضحا أن الشركة البافارية لديها أكاديمية تعليمية، شركة متخصصة للتعليم والتدريب لتأهيل الطلاب لسوق العمل، مؤكدا أن التعاون مع جامعة عين شمس سيكون مثمرا.



وأوضح د. أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، أن هذا البروتوكول هو امتداد للتعاون بين الجامعة والشركة البافارية، حيث إن هناك عددا من طلاب كلية الهندسة يتدربون بالشركة البافارية كل عام.