تفاصيل خطة حصر وتوثيق القطع الأثرية في القلعة.. فيديو

قال ناجي محمود مدير عام منطقة آثار القلعة إن منطقة آثار القلعة تحتاج لنظرة أكبر وتوجه دولة ومشروع تطوير قومي، لأنها قادرة على أن تكون من المصادر الأساسية لزيادة دخل للأثار والدخل القومي، ولا أبالغ حين أقول أن القلعة هي هرم الآثار الإسلامية وتحتاج لاهتمام الدولة كلها.



وكشف لـ صدى البلد تفاصيل القرار رقم 95 لعام 2018 لتسجيل القطع الأثرية الموجودة في القلعة ومواقعها المختلفة، حيث ينص القرار على حصر وجرد وتوثيق وتسجيل جميع القطع الأثرية الموجودة بالقاعات في القلعة والمخازن والمتناثرة في أماكن متفرقة،وستقوم اللجنة بالحصر في البداية ثم التوثيق.



وتابع: سيلي ذلك إجراء أعمال الترميم،وهناك بالفعل 182 قطعة أثرية تم نقلها إلي معمل الترميم بالقلعة وتم تعقيم القطع تمهيدا لإجراء أعمال الترميم لها، وبعد ذلك سيتم نقلها لقاعة مجهزة لتخزين هذه القطع بأحدث النظم علي غرار المخازن المتحفية بشكل علمي أفضل مما كانت عليه.



وأضاف أن القلعة بها قطع كثيرة جدا في المخازن ومتناثرة في الحدائق والمساحات المفتوحة بها، ومنها معروف مصدره ومنها لا، ومتنوعة ما بين فرعوني ويوناني روماني وتيجان وبعض الأعمدة ومنها كنوز تحتاج لإلقاء الضوء عليها، وكان منها رأس سنوسرت وكانت منقولة منذ فترة طويلة من المطرية للقلعة وعمود مرنبتاح،وقد تم نقلهما إلي المتحف المصري الكبير.



وأكد أن اللجنة ستقوم بحصر القطع المتناثرة في القلعة وفي المخازن ليعاد تخزينها وعرضها بشكل أفضل، حيث إن القلعة بها 4 مخازن للآثار بجانب مخزن خاص بالمتحف الإسلامي، واللجنة ستقوم أيضا بتسجيل القطع الأثرية في سجلات الآثار.



وأوضح: لدينا قطع موثوق فيها بالفعل بالورق والسجلات، وقطع ذات قيمة لكننا نشك في أثريتها وهناك لجنة تم تشكيلها للبت في أثريتها، حيث إن القلعة علي مدار عشرات السنين الماضية كانت تستقبل قطع أثرية من عدة جهات ومناطق تابعة للآثار وضبطيات، وحاليا عدد منها مشكوك في أثريته ولهذا تم تشكيل اللجنة للبت في ذلك.