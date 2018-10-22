المنوفية تناقش استعدادات إطلاق المشروع العملي لمواجهة الكوارث.. سكرتير عام المحافظة: كافة الجهات والمديريات ستشارك بإمكانياتها في مهامها المخصصة.. والمستشار العسكري: يهدف لصقل مهارة الأجهزة التنفيذية

سكرتير عام محافظة المنوفية:

الأوقاف مهمتها توعية المواطنين وتواجد الدعاة بمعسكر الإيواء

الصحة تجهز التقارير اللازمة للمشروع ورفع درجة الاستعداد فى المستشفيات والإسعاف

تجهيز الخيم والكشافة ودورات المياه من مهام مديرية الشباب

تنفيذ تجربة فرض موقف سيول والاشتراك فى انقاذ واخلاء المتضررين مهام الحماية المدنية



تستعد محافظة المنوفية للبدء في تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بين المحافظة ووزارة الدفاع.



وفي هذا السياق عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعا تنسيقيًا، لمناقشة تلك الاستعدادات ، بحضور نائب المستشار العسكري للمحافظة، ومدير الأحوال المدنية، ومدير إدارة الحماية المدنية، ونائب مدير إدارة المرور، ونائب قائد قوات الأمن المركزى، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، ومديرى مديريات الخدمات، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.



أكد نائب المستشار العسكري للمحافظة أن الهدف من المشروع هو تعظيم الفائدة من التدريب لتحقيق أقصى نتيجة ممكنة فى صقل مهارة مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى وكذا التنسيق فيما بينها لمجابهة الكوارث.



أكد السكرتير العام مهام ومسئوليات الجهات والمديريات المشاركة فى مشروع التدريب، كمديرية الأوقاف والتى من شأنها توعية المواطنين بواسطة الدعاة والأئمة مع تواجد الدعاة بمعسكر الإيواء، ومديرية الصحة والتى من شأنها تجهيز التقارير اللازمة للأحداث بالمشروع للعرض على اللجنة ورفع درجة الاستعداد فى المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية ورفع درجة الاستعداد لمرفق الإسعاف وفتح نقطة طبية فى معسكر الإيواء الثابت والعاجل، ومديرية التموين بتجهيز عربة الخبز المتنقل وعربة السلع التموينية بمعسكر الايواء وتجهيز وجبات غذائية، ومديرية الشباب والرياضة بتجهيز الخيم والكشافة ودورات المياه، وشركة كهرباء المنوفية بتجهيز مركز الإيواء العاجل بأعمدة الإنارة وتشغيلها ومولدات الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدفع فنطاس مياه للايواء العاجل، والحملة الميكانيكية ومديرية الطرق ومجلس مدينة شبين الكوم بتجهيز جميع المعدات الهندسية بنسبة 100% واصطفافها أمام الحملة بالسائقين لتنفيذ اختبار السير على الطريق لمسافة 20 كيلومترا، للتأكد من صلاحية جميع المعدات للتعامل مع أي أزمة أو كارثة أو أي حدث طارئ.



كما استعرض مهام السجل المدنى فى اعداد وتجهيز مكتب السجل المدنى متقدم للتسجيل واستخراج بطاقة رقم قومى لمن فقد أوراقه خلال الحدث وشهادة وفاة للمتوفيين خلال الحدث مع وجود مندوب من الصحة فى كل من المعسكر الثابت والعاجل، ومهام ادارة الحماية المدنية فى اتخاذ جميع إجراءات التامين والسيطرة خلال تنفيذ تجربة فرض موقف سيول والاشتراك فى انقاذ واخلاء المتضررين وانقاذ الحرائق.



وفى نهاية الاجتماع شدد سكرتير عام المحافظة علي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات ومراجعة كل التجهيزات والمعدات قبل البدء في تنفيذ المشروع، معربا عن أمله فى أن يكون المشروع مميزا وان تكون المحافظة من أفضل المحافظات فى كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث.