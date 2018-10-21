ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مدير آثار القلعة: قصر الجوهرة وسرايا العدل يحتاجان لترميم كبير.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قال ناجي محمود مدير عام منطقة آثار القلعة، إنه جار حاليا مشروع تطوير وترميم المتحف الحربي، وسيكون من عوامل الرواج والجذب السياحي القوية بعد افتتاحه، وهناك أيضا منطقة بئر يوسف، والتي تم تشكيل لجنة لعملية تأهيلها وترميمها، وسيكون المشروع شاملا، بما يخدم توجه وزارة الآثار في فتح الأماكن الأثرية المغلقة، حيث إننا ندرس فتحه للزيارة بعد ترميمه، حيث كان طوال فترة طويلة مغلقا وغير موضوع على جدول زيارة القلعة.

وأشار في تصريح لـ" صدى البلد"، إلى أنه جار حاليا ترميم مسجد محمد علي، خاصة الترميم الدقيق لتنظيف الواجهات وما عليها من زخارف وكتابات، كذلك صحن الجامع وترميم النجف والستائر والسجاد الموجود في المسجد.

ولفت إلى أن هناك أماكن كثيرة تحتاج ترميم، منها قصر الجوهرة الذي كان من المزارات، كذلك سرايا العدل، وجار إعداد مشروع لترميمه، حيث يحتاج لمشروع كبير لأن حالته صعبة وهو حاليا له مصلوب بالشدات والصلبات الحديدية، كذلك قصر الجوهرة الذي يحتاج مشروع ترميم معماري وإنشائي وترميم دقيق.

وتابع: "أما القاعات السبع سألت مدير عام القلعة عنها،وقال أنه كان هناك مشروع تطوير كبير وترميم شامل معدا لها، لكنه متوقف حاليا بسبب التمويل وخاطبنا قطاع التمويل لاستئناف هذا المشروع،والذي سيتم عبر 200 ألف دينار كويتي منحة للترميم، ومشكلة القاعات السبع أن محمد علي باشا بني عليها المسجد وقام بردم جزء منها، ومشروع الترميم يتضمن إزالة الرديم الذي وضعه محمد علي لكن هناك تخوفات من ان يسبب ذلك خلخلة للمسجد".

ونوه قائلا: "حاليا هناك دراسات نقوم بها بالتعاون مع شركة المقاولين العرب لهذه الجزئية،والقاعات حاليا مصلوبة ومدعمة من أسفل المسجد، والمشاورات والدراسات جارية لبحث استئناف المشروع، حيث تحتاج القاعات السبع بعد ترميمها لتسويقها وفتحها للزيارة وإعادة توظيفها مرة أخري،حيث تنتمي للعصر المملوكي وأنشأها الناصر محمد بن قلاوون وطرازها المعماري عامل جذب جيد لها".
loading...

ترشيحاتنا

أول تعليق بريطاني على انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ مع روسيا

سالم عبدالجليل يفجر مفاجأة حول الإجماع على فرضية النقاب

أردوغان: سأدلي بتصريحات ضرورية حول خاشقجي بعد غد

سبب غريب يمنع إيران وكندا من إعادة العلاقات الدبلوماسية

فيراري الأهلي: مساندة النادي لا تقدر بثمن والأحمر سبب إنجاز الجارديان.. فيديو

5 أطعمة محظور تناولها على الفطور

الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي وبن سلمان لم يكن على دراية بالواقعة

التفاصيل الكاملة لإعلان ملك الأردن إنهاء وضع يد إسرائيل على الباقورة والغمر.. عمان تسلم تل أبيب مذكرتين بالقرار.. ونتنياهو يعلن اللجوء للتفاوض

15 فائدة لـ الكاكاو.. أبرزها للحامل

الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

محافظ دمياط تخرج عن الرسميات بميكروباص.. جولة مفاجئة لرؤساء المدن بدون ميعاد سابق

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

فيديو

أحمد موسى: سد سيجلر التنزاني سيكون فخرا للقارة الإفريقية ..فيديو
السفير السوداني بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية بين البلدين تكاملية
محسن صلاح يكشف علاقة سد تنزانيا بمسار النيل والهدف الحقيقي لإنشائه.. فيديو
جمال شعبان: التدخين السلبي خطر ويصيب بالأمراض.. فيديو
السيسي يكشف سر تسمية مصر بـ أم الدنيا: كانت تأوي وتطعم 15 جيشا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟