مدير آثار القلعة: قصر الجوهرة وسرايا العدل يحتاجان لترميم كبير.. فيديو

قال ناجي محمود مدير عام منطقة آثار القلعة، إنه جار حاليا مشروع تطوير وترميم المتحف الحربي، وسيكون من عوامل الرواج والجذب السياحي القوية بعد افتتاحه، وهناك أيضا منطقة بئر يوسف، والتي تم تشكيل لجنة لعملية تأهيلها وترميمها، وسيكون المشروع شاملا، بما يخدم توجه وزارة الآثار في فتح الأماكن الأثرية المغلقة، حيث إننا ندرس فتحه للزيارة بعد ترميمه، حيث كان طوال فترة طويلة مغلقا وغير موضوع على جدول زيارة القلعة.



وأشار في تصريح لـ" صدى البلد"، إلى أنه جار حاليا ترميم مسجد محمد علي، خاصة الترميم الدقيق لتنظيف الواجهات وما عليها من زخارف وكتابات، كذلك صحن الجامع وترميم النجف والستائر والسجاد الموجود في المسجد.



ولفت إلى أن هناك أماكن كثيرة تحتاج ترميم، منها قصر الجوهرة الذي كان من المزارات، كذلك سرايا العدل، وجار إعداد مشروع لترميمه، حيث يحتاج لمشروع كبير لأن حالته صعبة وهو حاليا له مصلوب بالشدات والصلبات الحديدية، كذلك قصر الجوهرة الذي يحتاج مشروع ترميم معماري وإنشائي وترميم دقيق.



وتابع: "أما القاعات السبع سألت مدير عام القلعة عنها،وقال أنه كان هناك مشروع تطوير كبير وترميم شامل معدا لها، لكنه متوقف حاليا بسبب التمويل وخاطبنا قطاع التمويل لاستئناف هذا المشروع،والذي سيتم عبر 200 ألف دينار كويتي منحة للترميم، ومشكلة القاعات السبع أن محمد علي باشا بني عليها المسجد وقام بردم جزء منها، ومشروع الترميم يتضمن إزالة الرديم الذي وضعه محمد علي لكن هناك تخوفات من ان يسبب ذلك خلخلة للمسجد".



ونوه قائلا: "حاليا هناك دراسات نقوم بها بالتعاون مع شركة المقاولين العرب لهذه الجزئية،والقاعات حاليا مصلوبة ومدعمة من أسفل المسجد، والمشاورات والدراسات جارية لبحث استئناف المشروع، حيث تحتاج القاعات السبع بعد ترميمها لتسويقها وفتحها للزيارة وإعادة توظيفها مرة أخري،حيث تنتمي للعصر المملوكي وأنشأها الناصر محمد بن قلاوون وطرازها المعماري عامل جذب جيد لها".