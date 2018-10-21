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حوادث

أمن الشرقية ينفي نشوب حريق بسجل مدني الزقازيق

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:33 م
العميد احمد الشوادفي
العميد احمد الشوادفي مدير الحماية المدنية بالشرقية
وائل شاهين
أكد العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، عدم صحة ما نشر عبر بعض المواقع الإخبارية عن نشوب حريق بسجل مدني الزقازيق الكائن بجوار موقف المنصورة.

وقال مدير الحماية المدنية لـ"صدي البلد"، إن الحماية المدنية لم تتلق أى بلاغات اليوم، مشيرًا إلى أن الأجواء هادئة بنطاق المحافظة، مطالبًا المواقع الإخبارية بتحري الدقة قبل نشر أخبارهم.

وكانت بعض المواقع الإخبارية تداولت خبرًا بنشوب حريق بسجل مدنى الزقازيق الكائن بجوار موقف المنصورة، ودفع قوات الحماية المدنية بـ 7 سيارات للسيطرة على الحريق، وهو ما نفاه مدير الحماية المدنية.
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