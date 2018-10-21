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رياضة

مرجان: الإخلاص وإنكار الذات وراء نجاحات الأهلي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:41 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، سعادته بنجاح مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في توقيع عقد شراكة جديد مع شركة بريزنتيشن سبورت لرعاية النادي الأهلي خلال الأربع سنوات المقبلة.

وقال "مرجان"، «أشعر بالفخر والامتنان لتواجدي في هذه الفترة الزمنية التاريخية التي يشهدها النادي الأهلي تحت رئاسة الكابتن محمود الخطيب والتي حقق فيها النادي العديد من النجاحات التاريخية على كافة الأصعدة الرياضية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والتسويقية».

وأوضح مرجان أن الإخلاص وإنكار الذات والاجتهاد في البحث عن مصلحة النادي الأهلي فقط وخدمة أعضائه وجماهيره، بمثابة كلمة السر في النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي عكست الجهد الكبير المبذول داخل النادي الأهلي، بداية من مجلس الإدارة، مرورا بالإدارة التنفيذية وجميع العاملين داخل النادي.

وأشار إلى أن الأهلي حقق ضربة اقتصادية استثمارية لا مثيل لها بعد نجاحه في إنهاء عقدي رعاية الملابس ورعاية النادي بشكل رسمي خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة من مسئولي الأهلي؛ لإتمام هذه الخطوات المهمة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي: «العمل لن يتوقف ومستمرون في مواصلة رحلة النجاحات، لتحقيق كل ما يخدم الأهلي وأعضاءه وجماهيره"، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي الأهلي يسير وفق خطة زمنية محكمة لتنفيذ كل ما جاء في برنامج «عائلة الأهلي» التي نتطلع من خلاله لتوفير كل ما يحتاج إليه أعضاء وجماهير الأهلي التي تبقي خير داعم للنادي.
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