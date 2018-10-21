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رياضة

نور طلعت: البطولة العربية لسيدات السلة قوية.. والأهلي يسعى لحصد اللقب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكدت نور علي طلعت، لاعبة السلة بفريق سيدات النادي الأهلي، أن استعدادات الفريق للبطولة العربية للسلة تضمنت خوض العديد من المنافسات القوية على المستوى المحلي، خصوصا في بطولة منطقة القاهرة التي حسمها الأهلي مؤخرا لصالحه.

وأضافت: «كافة المنافسات المحلية سواء في دوري المرتبط أو بطولة المنطقة كانت خير إعداد لهذه البطولة وبشكل رسمي استطاع من خلالها جميع اللاعبات الدخول في أجواء البطولة والاستعداد لها بشكل جيد».

واستمرت قائلة: «البطولة تضم منافسين على أعلى مستوى مثل؛ فريق هومنتمن من لبنان والفحيس الأردني، كما أن خوض الأهلي لهذه البطولة لأول مرة منذ التسعينيات سيزيد من الضغوط الإيجابية على اللاعبات من أجل المنافسة على اللقب».

وأكدت أن هدف الجميع حصد اللقب وإسعاد جماهير الأهلي المتوقع مساندتها للفريق في هذه البطولة بعد غياب استمر لفترات طويلة مضت، معربة عن تمنياتها بالتوفيق لها ولزميلاتها في هذه البطولة المهمة وحسم لقب البطولة العربية في هذا التوقيت.

وتقام البطولة العربية لكرة السلة علي الصالة المغطاة بالنادي الأولمبي بمشاركة 8 أندية عربية هي: الأهلي والأولمبي من مصر، وهومنتمن من لبنان ـ والمجمع البترولي من الجزائر، والنصر من الإمارات، والأمل من تونس، والجمعية الرياضية من المغرب، والفحيس من الأردن.
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