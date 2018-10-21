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غرفة ملاحة بورسعيد تشيد بقرار مميش بمنح تخفيضات لسفن الترانزيت

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب محمد الغزاوى
أشادت غرفة ملاحة بورسعيد بقرار الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية رقم ١٢١ لسنة ٢٠١٨ ، بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد، المقررة بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣، لسفن الحاويات والعبارات القادمة من الموانئ الأجنبية الى ميناء شرق بورسعيد ، التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتداول حاويات ترانزيت (شحن وتفريغ) تزيد عددها عن ٥٠ حاوية ، بحد أقصى ٦٠٪.

وأكد عادل اللمعى رئيس مجلس إدارة الغرفة أن قرار الفريق مميش بث روح الأمل والتفاؤل لدى العاملين ومزاولى الأنشطة من الشركات ووكلاء الخطوط الملاحية العالمية ، بعودة الموانئ المصرية على خريطة التنافسية. 

ولفت إلى أن الفريق مميش حريص على التواصل والتعاون المثمر مع كافة الجهات الملاحية التى أثمرت صدور قرار تخفيضات الرسوم بما يساهم فى تنشيط حركة السفن وأعمال تداول الحاويات بالميناء المحورى، مشيدا بالسياسات المرنة التى تنتهجها الهيئة الاقتصادية وسعيها لجذب واستعادة الخطوط الملاحية العالمية واجيال السفن المختلفة وغير المترددة على ميناء شرق بورسعيد. 

وأعرب اللمعي عن أمله فى استكمال منظومة الحوافز المميزة والداعمة لصناعة النقل البحري ، بالنظر بعين الاعتبار الى بعض القرارات الأخرى التى تدفع بالمواني المصرية الى مصاف الموانئ العالمية.
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