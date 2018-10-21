ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمود صالح يوضح هدف بروتوكول التضامن والصحة حول إدمان المخدرات.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:01 م
محمود صالح
محمود صالح
ندى فتح الله
قال محمود صالح، مسؤول المكتب الفني لصندوق مكافحة الإدمان، إن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، يهدف إلى إطلاق مسح جديد حول حجم ظاهرة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في المجتمع المصري.

وتابع "صالح" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" اليوم، الأحد، أن هذا المسح يهدف لتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بهؤلاء المواطنين.

وأضاف أن هذا المسح سوف يكون بمثابة بيانات موحدة لدى الحكومة المصرية عن طبيعة حجم تلك المشكلة، حتى يستطيعوا العمل على مواجهتها وحلها بشكل منظم وسريع.
loading...

ترشيحاتنا

أردوغان يهدم مسجدا تاريخيا في إسطنبول لبناء قصر لأمير قطر

طلب إحاطة لوزير النقل حول الزيادة المحتملة فى أسعار تذكرة مترو الأنفاق

في عيد ميلادها.. اسم كيم كارداشيان الحقيقي

بذور الجوافة بين الفوائد والأضرار

شاهد.. ميدو يبيع اللبن بالزمالك

صدقت الصحافة وإن كذبوا.. فنانون نفوا أخبار ارتباطهم ثم أثبتت الأيام صحتها

نظام تخسيس سريع لنسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

5 أطعمة محظور تناولها على الفطور

اندلاع حريق بمصنع للقطن بالمحلة والدفع بـ8 سيارات لإخماد النيران

قرار عاجل من وفاق سطيف قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال

الكويت ترحب بقرارات الملك سلمان بشأن قضية جمال خاشقجي

هالة زايد: توقيع الكشف الطبي على 4 ملايين مواطن.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

فيديو

صاحبة أطول غطسة في التاريخ تكشف عن صاحب الفكرة.. فيديو
الداخلية تنظم المنتدى الثانى للسجون بحضور الرموز الدولية والمصرية.. فيديو
محمود صالح يوضح هدف بروتوكول التضامن والصحة حول إدمان المخدرات.. فيديو
عميد معهد القلب يكشف حقيقة حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة.. فيديو
شاهد .. أبرز الرسائل الترويجية لـ منتدى شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟