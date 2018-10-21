محمود صالح يوضح هدف بروتوكول التضامن والصحة حول إدمان المخدرات.. فيديو

قال محمود صالح، مسؤول المكتب الفني لصندوق مكافحة الإدمان، إن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، يهدف إلى إطلاق مسح جديد حول حجم ظاهرة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في المجتمع المصري.



وتابع "صالح" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" اليوم، الأحد، أن هذا المسح يهدف لتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بهؤلاء المواطنين.



وأضاف أن هذا المسح سوف يكون بمثابة بيانات موحدة لدى الحكومة المصرية عن طبيعة حجم تلك المشكلة، حتى يستطيعوا العمل على مواجهتها وحلها بشكل منظم وسريع.

