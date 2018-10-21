باريس هيلتون تجهز قصرا بـ 325 ألف دولار لإقامة 35 كلبا.. فيديو

غرف مكيفة، ونظام تدفئة، وأثاث أنيق، وأسرة، قصر كامل متكامل في ولاية "لوس أنجلوس" الأمريكية، جهزته الممثلة والمغنية الأمريكية "باريس هيلتون" ليكون البيت الخاص لكلابها.



325,000 دولار أمريكي أنفقتها "باريس" على القصر الخاص بكلابها ليشبه قصرها تمامًا، ويتكون القصر من طابقين، ووفقًا لتدوينة لـ"هيلتون على "تويتر" فالطابق الأول السفلي يضم غرفة معيشة، وفي الطابق العلوي غرفة نوم وخزانة لخزن العديد من الملابس التي اشترتها لحيواناتها الأليفة الصغيرة.



وغلب اللون الوردي على بيت الحيوانات الأليفة الذي صممه المصمم "فاي ريسنيك"، والذي جعل البيت نسخة ثانية من القصر الذي تعيش فيه "هيلتون" من أول الأولان وحتى النجف الكريستال.



كل هذا الإنفاق والاهتمام فعلته هيلتون بدافع الحب، لأنها تعشق الكلاب إلى حد الجنون، وتمتلك 35 كلبًا، تطلق على بعضهم أسماء مثل تينكربيل ، مارلين مونرو ، برينس بيبي بير ، هاراجوكو ، دولتشي وبرادا، وقد دفعها هوسها بالكلاب إلى شراء كلب بـ 13 ألف دولار أمريكي.





