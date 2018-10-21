حفلات فنية في شوارع يريفان احتفالا بالـ 2800 عام.. صور

انطلقت في ميادين العاصمة يريفان احتفاليات يريفانا الأرمينية، وهي حفلات مخصصة للأغاني والرقصات الأرمينية الوطنية ، احتفالا بمرور 2800 سنة على تأسيس العاصمة يريفان.



أقيمت الحفلات في ساحة الحرية، وساحة كاسكاد، وميدان آزنافو، بالإضافة إلى حفل غنائي سيبدأ الساعة 7:30 مساءً في ساحة الجمهورية، والألعاب النارية ستبدأ الساعة الثامنة والنصف مساءً.



وتعد يريفان أكبر مدينة في أرمينيا وواحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، كانت تعرف قديما باسم ايريبوني وأسسها الملك اراراتيان ارجيشيتي الأول في القرن الثامن قبل الميلاد وكانت مركزًا مهمًا لقوافل التجارة القادمة من آسيا إلى أوروبا.