ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

حفلات فنية في شوارع يريفان احتفالا بالـ 2800 عام.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
محمد مندور
انطلقت في ميادين العاصمة يريفان احتفاليات يريفانا الأرمينية، وهي حفلات مخصصة للأغاني والرقصات الأرمينية الوطنية ، احتفالا بمرور 2800 سنة على تأسيس العاصمة يريفان.

أقيمت الحفلات في ساحة الحرية، وساحة كاسكاد، وميدان آزنافو، بالإضافة إلى حفل غنائي سيبدأ الساعة 7:30 مساءً في ساحة الجمهورية، والألعاب النارية ستبدأ الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتعد يريفان أكبر مدينة في أرمينيا وواحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، كانت تعرف قديما باسم ايريبوني وأسسها الملك اراراتيان ارجيشيتي الأول في القرن الثامن قبل الميلاد وكانت مركزًا مهمًا لقوافل التجارة القادمة من آسيا إلى أوروبا.
حفلات فنية في شوارع يريفان احتفالا بالـ 2800 عام.. صور
حفلات فنية في شوارع يريفان احتفالا بالـ 2800 عام.. صور
حفلات فنية في شوارع يريفان احتفالا بالـ 2800 عام.. صور
حفلات فنية في شوارع يريفان احتفالا بالـ 2800 عام.. صور
حفلات فنية في شوارع يريفان احتفالا بالـ 2800 عام.. صور
حفلات فنية في شوارع يريفان احتفالا بالـ 2800 عام.. صور
حفلات فنية في شوارع يريفان احتفالا بالـ 2800 عام.. صور
حفلات فنية في شوارع يريفان احتفالا بالـ 2800 عام.. صور
loading...

ترشيحاتنا

أخرج لسانه للصحفيين.. حكاية صورة للنحاس باشا أثارت ضجة فى الأربعينيات

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

6 مشروبات لا تتوقعينها تساعد على تخسيس البطن في أسرع وقت

استعدادات في مطار القاهرة لنقل رحلات مصر للطيران إلى مبنى الركاب 2

مساعد وزير الداخلية: مبادرة الرئيس السيسي أفرجت عن 115 ألف سجين.. صور

اندلاع حريق بمصنع للقطن بالمحلة والدفع بـ8 سيارات لإخماد النيران

خبير أمن معلومات يكشف عن خطوات مهمة لحماية حسابك على الفيسبوك

رسميا.. بريزنتيشن تحصل على حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات

الإمارات تعيد تسمية المسنين بلقب كبار المواطنين

هاشتاج الخطيب يتصدر تويتر السعودية بعد توقيع الأهلي عقد الرعاية الجديد

هالة زايد: توقيع الكشف الطبي على 4 ملايين مواطن.. فيديو

عميد معهد القلب يكشف حقيقة حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

فيديو

عميد معهد القلب يكشف حقيقة حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة.. فيديو
شاهد .. أبرز الرسائل الترويجية لـ منتدى شباب العالم
أبو ذكرى: مصر متواجدة بقوة على الخريطة السياحية والإعلامية للدول العربية ..فيديو
جولة قيادات الداخلية ورموز الإعلام داخل سجن المزرعة .. فيديو
عبد الدايم: قصر ثقافة شرم الشيخ سيسهم في تفعيل وتنشيط السياحة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟