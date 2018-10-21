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ثقافة

مدير القلعة: دراسة شاملة لتطوير منطقة باب العزب وإزالة الإشغالات والورش بها.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:24 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف ناجي محمود مدير عام منطقة آثار القلعة موقف عدد من المشاريع، مشيرا إلى أن مسجد سارية الجبل يجرى له حاليا مشروع ترميم كبير.

وأضاف لـ صدى البلد، أن برج الساعة الشهير بالقلعة أصبح منظره سيئا، وفي حال انتهاء ترميمه يمكن فتحه للزيارة بتذكرة، ونبحث مع الإدارة المركزية للصيانة والترميم استئناف ترميمه المتوقف منذ حوالي 15 سنة.

وأكمل أن منطقة باب العزب التي تثير الأشجان بما عليها من إهمال يرجع لسنوات طويلة،حاليا توجد دراسة شاملة كاملة لوضعها الحالي وتوثيق للمباني والآثار الموجودة فيها،وذلك كمقدمة لعملية تطوير شاملة للمكان وإزالة جميع الإشغالات والورش بها،وكل هذا سيتم عرضه على اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية لعمل مشروع ترميم شامل لها.

وكشف عن مقترح جيد، يمكن من خلاله عمل مسار زيارة، يبدأ من مسجدي السلطان حسن والرفاعي المقابلين لباب العزب ومنه لزيارة القلعة، كما أن باب العزب هو المكان الذي حدثت بها مذبحة القلعة، ويمكن استغلال ذلك الحدث التاريخي في جذب سياحي للقلعة كلها.
مدير القلعة: دراسة شاملة لتطوير منطقة باب العزب وإزالة الإشغالات والورش بها.. صور
مدير القلعة: دراسة شاملة لتطوير منطقة باب العزب وإزالة الإشغالات والورش بها.. صور
مدير القلعة: دراسة شاملة لتطوير منطقة باب العزب وإزالة الإشغالات والورش بها.. صور
مدير القلعة: دراسة شاملة لتطوير منطقة باب العزب وإزالة الإشغالات والورش بها.. صور
مدير القلعة: دراسة شاملة لتطوير منطقة باب العزب وإزالة الإشغالات والورش بها.. صور
مدير القلعة: دراسة شاملة لتطوير منطقة باب العزب وإزالة الإشغالات والورش بها.. صور
مدير القلعة: دراسة شاملة لتطوير منطقة باب العزب وإزالة الإشغالات والورش بها.. صور
مدير القلعة: دراسة شاملة لتطوير منطقة باب العزب وإزالة الإشغالات والورش بها.. صور
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