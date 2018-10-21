سباق دراجات احتفالا بمرور 2800 سنة على تأسيس عاصمة أرمينيا.. صور

انطلق في العاصمة الأرمينية يريفان سباق دراجات هوائية تحت عنوان "أنا أحبك, يريفان" احتفالا بذكرى مرور 2800 عام على تأسيس العاصمة.



وتشهد أنحاء العاصمة سباقات للجري والدراجات وحفلات موسيقية ومهرجانات فنية وعروض أزياء.



وتقام فعاليات فنية ومعارض للحرف في كل ناحية من المدينة وساحة الحرية أمام دار الأوبرا ومنطقة كاسكاد وميدان الجمهورية

كما تقام فعالية يريفان المشمسة وهو مهرجان مخصص للأطفال، بالاضافة الى موكب الفرق النحاسية ومهرجان الموسيقى الكلاسيكيةً أمام معهد يريفان للموسيقى، كما ستقدم عدة فرق حفلات في الهواء الطلق.



وتعد يريفان أكبر مدينة في أرمينيا وواحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، كانت تعرف قديما باسم ايريبوني وأسسها الملك اراراتيان ارجيشيتي الأول في القرن الثامن قبل الميلاد وكانت مركزًا مهمًا لقوافل التجارة القادمة من آسيا إلى أوروبا.