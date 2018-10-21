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رياضة

حازم إمام يعود إلى اجتماعات اتحاد الكرة بعد غياب شهرين لاعتراضه على آجيري

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:39 م
حازم امام
حازم امام
يسري غازي
حضر حازم إمام عضو اتحاد الكرة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد فى مقر الجبلاية بالجزيرة تحت رئاسة المهندس هانى ابوريدة من أجل مناقشة بنود الجمعية العمومية المقرر إجراؤها على مدار يومى 30 و31 أكتوبر الجارى.

وعاد الثعلب الصغير الى حضور اجتماعات الجبلاية عقب فترة انقطاع تخطت حاجز الشهرين على خلفية اعتراضه على تعيين المكسيكى خافيير آجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى وتهميش دوره فى اختيار الجهاز الفنى.

ويناقش مجلس الجبلاية التجهيزات الخاصة بمنتخب مصر الوطنى الأول لتصفيات بطولة أمم افريقيا فى الكاميرون 2019 الى جانب توفير المباريات الودية للفراعنة الكبار.
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