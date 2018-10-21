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رياضة

هاني زادة يسمح لبعثة يد الزمالك بالقيام بجولة تسويقية في كوت ديفوار

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:18 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
سمح هاني زاده عضو مجلس إدارة الزمالك ، ورئيس بعثة كرة اليد في دولة كوت ديفوار المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية للاعبي الفريق ، القيام بجولة تسويقية في أحد المولات التجارية ، لشراء بعض المواد التموينية لهم .

ويقيم فريق كرة اليد في إحدى المدن الجامعية ، وذلك على حساب اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية لليد .

وكشف رئيس بعثة الزمالك ، أنه رفض الإقامة في جناح بأحد الفنادق والذي خصصته له اللجنة المنظمة، مفضلا الإقامة مع لاعبي الفريق بالمدينة الجامعية. 

وأشاد رئيس بعثة الزمالك، بحالة الانضباط والالتزام المسيطرة على لاعبي فريق اليد، وإصرارهم على الفوز باللقب الإفريقي والاحتفاظ بالبطولة، رغم الظروف الصعبة.

وحقق يد الزمالك الفوز على نظيره رجاء أغادير بنتيجة 31/23 ، بأولى مباريات الفريق الأبيض بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال.
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